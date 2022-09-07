Про це повідомило МВС України в телеграмі.

"За минулу добу під час оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили 23 особи, які підозрюються у причетності до не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, та які співпрацюють з російськими окупаційними військами", - наголосили в міністерстві.

Крім того, правоохоронці зафіксували 11 воєнних злочинів Росії та 5 випадків руйнування чи знищення житла.

За кожним повідомленням проводять перевірку для повного й об'єктивного документування злочинів загарбників.

Відомості щодо цього поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Станом на 31 серпня журналісти "Слідство.Інфо" й активісти "Антикорупційного штабу" зібрали в "Реєстрі російських воєнних злочинців" майже 150 тис. профілів окупантів, із них близько 30 тис. - повністю ідентифіковані.

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