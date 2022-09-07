Українська поліція за добу зафіксувала 11 воєнних злочинів Росії та викрила 23 колаборантів
В Україні 6 вересня поліція викрила 23 колаборантів, зафіксувала 11 воєнних злочинів РФ і 5 руйнувань житла росіянами
Про це повідомило МВС України в телеграмі.
"За минулу добу під час оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили 23 особи, які підозрюються у причетності до не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, та які співпрацюють з російськими окупаційними військами", - наголосили в міністерстві.
Крім того, правоохоронці зафіксували 11 воєнних злочинів Росії та 5 випадків руйнування чи знищення житла.
За кожним повідомленням проводять перевірку для повного й об'єктивного документування злочинів загарбників.
Відомості щодо цього поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
- Станом на 31 серпня журналісти "Слідство.Інфо" й активісти "Антикорупційного штабу" зібрали в "Реєстрі російських воєнних злочинців" майже 150 тис. профілів окупантів, із них близько 30 тис. - повністю ідентифіковані.
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