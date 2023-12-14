Українська ППО вночі збила 41 із 42 "шахедів"

Про це повідомляють Повітряні сили.

Крім цього окупанти випустили 6 ракет С-300 з тимчасово окупованої Херсонщини у напрямку Миколаївської та Херсонської областей.

"Ударними БПЛА Shahed-136/131 противник почав атакувати з 19:00 13 грудня. Пуски здійснювались хвилями з трьох напрямків: Балаклава, Чауда - Крим та Приморсько-Ахтарськ - РФ. Загалом зафіксовано пуски 42 ворожих ударних БПЛА", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що основним напрямком удару була Одещина, де збили переважну більшість БПЛА.