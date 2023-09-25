Українська ППО збила 19 "шахедів" та 11 "калібрів" під час нічної атаки на півдні
Уночі ворог спрямував по Одещині 19 ударних дронів типу "Shahed-136/131" та 2 надзвукові ракети "Онікс", а також 12 "калібрів" зі складними траєкторіями руху різними областями
Про це повідомили Сили оборони півдня України.
За даними військових, російські терористи знову атакували південь країни. Вночі ворог спрямував по Одещині 19 ударних дронів типу "Shahed-136/131" та 2 надзвукові ракети "Онікс". Також застосовував 12 "Калібрів" зі складними траєкторіями руху різними областями.
Окрім того, для атаки з моря додатково до надводного ракетоносія рашисти залучили підводний човен з новоросійської бухти.
Силами та засобами протиповітряної оборони вдалося знищити 19 "шахедів" та 11 "калібрів". По 1 "калібру" – над Миколаївщиною і Кіровоградщиною, а більшість – у небі над Одещиною.
- Уночі проти 25 вересня російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди", "калібри" та "онікси" по території України. Про наслідки нічної атаки на Одещину читайте тут.
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