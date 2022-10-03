Українська ППО збила над Дніпропетровщиною ракету російських окупантів

Про це інформує голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Увечері 3 жовтня російські окупанти випустили ракети у бік Дніпропетровщини.

"Вдале полювання наших військових. Надвечір наша ППО збила у Криворізькому районі ворожу ракету", - написав Резніченко.

Повітряна тривога розпочалася о 17:32 та закінчилася о 18:02. Нині в області знову попереджають про небезпеку авіаударів.

Авіація ЗСУ за добу збила ворожі штурмовик і вертоліт, вразила 14 місць зосередження техніки РФ, опорні пункти та ЗРК.