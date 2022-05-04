Українська ППО збила ракету над селищем у Броварському районі Київщини: внаслідок падіння уламків є загорання чагарника

Про це повідомив мер Броварів Іван Сапожко та голова Київської ОВА Олександр Павлюк.



"Маємо оновлену інформацію щодо прильоту в Требухові. Після успішного спрацювання ППО, залишки ракети впали в полі поблизу с.Требухів. Будинки не пошкоджені. Постраждалих немає", - написав Сапожко.









Павлюк також підтвердив збиття ракети над Київщиною.



"Під час повітряної тривоги по Броварському району нанесено ракетний удар. За попередньою інформацією ракета збита ППО між селами Требухів та Красилівка", - повідомив він.



Так, внаслідок падіння уламків є загорання чагарника. На місці працює ДСНС.







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