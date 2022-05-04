Українська ППО збила ракету над селищем у Броварському районі Київщини: внаслідок падіння уламків є загорання чагарника
У Київській області поблизу селища Требухів Броварського району впали залишки ракети, яку збила українська ППО
Про це повідомив мер Броварів Іван Сапожко та голова Київської ОВА Олександр Павлюк.
"Маємо оновлену інформацію щодо прильоту в Требухові. Після успішного спрацювання ППО, залишки ракети впали в полі поблизу с.Требухів. Будинки не пошкоджені. Постраждалих немає", - написав Сапожко.
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