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Головна війна з Росією Українська ППО збила ракету над селищем у Броварському районі Київщини: внаслідок падіння уламків є загорання чагарника

Українська ППО збила ракету над селищем у Броварському районі Київщини: внаслідок падіння уламків є загорання чагарника

4 травня, 2022 середа
22:31
війна з Росією ракетиний удар

У Київській області поблизу селища Требухів Броварського району впали залишки ракети, яку збила українська ППО

Про це повідомив мер Броварів Іван Сапожко та голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

"Маємо оновлену інформацію щодо прильоту в Требухові. Після успішного спрацювання ППО,  залишки ракети впали в полі поблизу с.Требухів. Будинки не пошкоджені. Постраждалих немає", - написав Сапожко.

 



Павлюк також підтвердив збиття ракети над Київщиною.

"Під час повітряної тривоги по Броварському району нанесено ракетний удар. За попередньою інформацією ракета збита ППО між селами Требухів та Красилівка", - повідомив він. 

Так, внаслідок падіння уламків є загорання чагарника. На місці працює ДСНС.
 



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Росія
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