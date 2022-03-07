Українська ППО збила два російські літаки над Києвом

Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив у facebook.



"ППО ПС ЗСУ о 20:30 збили над Києвом літак ВКС РФ. О 21:10 в околицях міста у повітряному бою був збитий другий ворожий літак", - зазначив він.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb