Українська ППО збила два російські літаки над Києвом
Українська ППО збила над Києвом ворожий літак. На околицях міста в повітряному бою збили ще один російський літак
Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив у facebook.
"ППО ПС ЗСУ о 20:30 збили над Києвом літак ВКС РФ. О 21:10 в околицях міста у повітряному бою був збитий другий ворожий літак", - зазначив він.
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