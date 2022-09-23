Українська ППО збила російський вертоліт
У п'ятницю, 23 вересня, сили української ППО збили черговий російський вертоліт
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
За поточну добу, 23 вересня, авіація Сил оборони завдала 10 ударів по росіянах. Підтверджено ураження 6 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, а також 4 позицій зенітних ракетних комплексів.
"Ракетні війська і артилерія продовжують завдавати вогневого ураження по об’єктах противника, втрати живої сили та техніки загарбників уточнюються. Наші підрозділи протиповітряної оборони знищили вертоліт окупантів", - додали в ЗСУ.
- 23 вересня окупаційна влада заборонила виїзд місцевих з більшості населених пунктів, які тимчасово перебувають під їхнім контролем.
- З початку доби, 23 вересня, російський противник завдав 1 ракетний та 2 авіаційних удари, здійснив понад 15 обстрілів з РСЗВ по території України.
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