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З початку доби Росія здійснила 15 обстрілів з РСЗВ, 1 ракетний та 2 авіаудари по Україні

23 вересня, 2022 п'ятниця
20:10
війна з Росією Харків. Ілюстрація

З початку доби, 23 вересня, російський противник завдав 1 ракетний та 2 авіаційних удари, здійснив понад 15 обстрілів з РСЗВ по території України

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції, веде повітряну розвідку. Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається для всієї території України," - кажуть в ЗСУ.

З початку доби, 23 вересня, російський противник завдав 1 ракетний та 2 авіаційних удари, здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України.

Рашисти порушують норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Від ворожих ударів постраждало понад 10 населених пунктів, зокрема, Печеніги, Яцківка, Ярова, Мар’їнка, Красногорівка, Білогорівка, Миролюбівка, Миколаїв, Сухий Ставок та Новогригорівка. 

Росія здійснює обстріли з танків, мінометів та артилерії, а саме:

  • Сіверський напрямок – в районах населених пунктів Грем’яч і Хотіївка Чернігівської області та Нововасилівка, Нова Гута, Студенок, Шалигине, Андріївка, Хотінь, Миропільське і Їздецьке Сумської області;
  • Слобожанський напрямок – в районах населених пунктів Ветеринарне, Кудіївка, Гоптівка, Стрілеча, Красне, Глибоке, Вовчанськ, Бударки, Дворічна, Куп’янськ та Кам’янка;
  • Краматорський напрямок – Богородичне, Пришиб, Маяки, Щурове, Райгородок, Старий Караван, Діброва, Озерне, Крива Лука, Миколаївка, Сіверськ, Спірне, Роздолівка, Веселе та Білогорівка;
  • Бахмутський напрямок – Виїмка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка та Зайцеве;
  • Авдіївський напрямок – Нью-Йорк, Кам’янка, Юр’ївка, Орлівка, Авдіївка, Водяне, Опитне, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка;
  • Запорізький напрямок – Новомиколаївка, Зелене Поле, Времівка, Велика Новосілка, Новоукраїнка, Золота Нива, Вугледар, Нескучне, Павлівка, Гуляйпільське, Малі Щербаки та Мала Токмачка.
  • Південнобузький напрямок - противник здійснював обстріли по всій лінії зіткнення. Обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів. Серед них Нікополь, Миролюбівка, Українка, Широке, Добра Надія, Тернові Поди, Лимани, Степова Долина та Мирне.

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