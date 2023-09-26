Українська стрічка "Чому я живий" стала лауреатом премії кінофестивалю в Нігерії в трьох номінаціях

Про це повідомляє ДержКіно України.

Фільм "Чому я живий" здобув першість у трьох номінаціях триденного кінофестивалю Ibadan International Film Festival, який пройшов у Нігерії, а саме:

Номінація "Найкраща операторська робота". Головним оператором стрічки був Данило Дедков;

У номінації "Найкраща чоловіча роль" перемогли Віктор Жданов за роль Олекси;

Стрічка "Чому я живий" перемогла у номінації "Найкращий повнометражний фільм".

Фільм створений за автобіографічним оповіданням сценариста Євгена Митька, який родом з Маріуполя, "Тепер я турок, не козак…".

Сюжет розповідає про 1940-і роки, довоєнне життя в невеличкому українському місті на березі Азовського моря, з добрим сімейним побутом, сварливими сусідами, самодіяльною оперою. З танцмайданчиком у міському саду, з гонінням за віросповідання, доносами й, певна річ, з любов’ю.

У головних ролях фільму зіграли Роланд Мішко, Анастасія Марків, Віктор Жданов, Ірина Мельник, Ольга Радчук, Олексій Горбунов, Георгій Делієв та інші.

Продюсерами стрічки стали Андрій Осіпов та Олена Дементьєва. Фільм знятий Одеською кіностудією за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Ibadan International FILM Festival — це триденна подія, на якій демонструються різні короткометражні та повнометражні фільми. Цього року кінофестиваль проходив у місті Мбадан, штат Ойо, Нігерія з 21 по 23 вересня.