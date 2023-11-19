Українська стрічка "ГКЧП" стала кращою ігровою короткометражкою на фестивалі в Берліні

Про це повідомляє Державне агентство з питань кіно України.

Зазначається, що за сюжетом стрічки, життя зупинилось між минулим та майбутнім, і в цьому часовому вакуумі мешканці табору навіть не уявляють, що країна та їхні долі за три дні ГКЧП зміняться назавжди.

"19 серпня 1991 року. У дитячо-юнацькому таборі поблизу Запоріжжя вирує життя: 14-річний Андрій краде для Іри подарунки, щоб висловити свої почуття, та втікає від міліціонера. Вихователь Тарас закоханий у директорку Галину, але їй зараз не до нього. Завгосп табору і колишній дисидент Петрович приніс новину: у Москві мітинги, а по телевізору ще від ранку крутять "Лебедине озеро", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що головні ролі у стрічці "ГКЧП" зіграли Ірина Мак та Олег Стефан.

Короткометражний ігровий фільм виробництва Family Production створено за підтримки Держкіно.