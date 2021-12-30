Українська вакцина проти COVID-19: дві установи проводять дослідження, поки що на ранніх етапах, - Кузін

Про це Кузін сказав у коментарі Суспільному.

"Це Інститут біохімії ім. Палладіна і професор Комісаренко разом зі своєю командою, він займається науковим обґрунтуванням саме розробки мРНК-вакцини. І також команда академіка Сибірного у Львові, яка працює також над розробкою вакцини, але саме білкової. Але вони зараз знаходяться на доволі ранніх етапах розробок", - йдеться у повідомленні.

Також, за словами Кузіна, в Україні є ще одна команда, яка займається тестуваннями методів зниження активності вірусу, що може у майбутньому дати основу для розробки препарату проти COVID-19. Це приватна ініціатива. Зараз дослідження команди перейшло до стадії випробувань.

"Зараз проводиться спільний науково-дослідний проєкт, який реалізується між АТ "Лекхім" та харківською групою вчених на рівні Одеського протичумного інституту. Планується принаймні використати або протестувати декілька методів інактивації (зниження активності, - ред.) вірусу і з'ясувати, який з цих методів буде давати більшу імуногенність (здатність викликати імунну відповідь, - ред.) і буде кращим прототипом саме розробки інактивованої української вакцини", - сказав Кузін.

Головний санлікар додав, що МОЗ запустило програму для створення систем тестування, які виявлятимуть інфекційні хвороби. Для цього компаніям-розробникам виділять кошти з держбюджету на створення системи, права на яку згодом передадуть державі.

"Вже визначено декілька компаній та організацій, які отримують кошти державного бюджету на розробку вітчизняної тест-системи, яка спрямована на діагностику інфекційних хвороб. Державі передаються інтелектуальні права на розроблену тест-систему і надалі держава може самостійно виробляти такі тест системи", - розповів Кузін.



Як повідомлялося раніше, станом на четвер, 30 грудня, в Україні від коронавірусу щеплено 14 671 169 людей.