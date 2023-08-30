Українська зброя може стати однією з найконкурентніших у світі, тому треба збільшувати виробництво, - Пашинський
Українські системи озброєння матимуть попит у світі, тому треба нарощувати виробництво та готувати кадри
Про це в інтерв'ю LB.ua заявив екснардеп, голова асоціації оборонних підприємств Сергій Пашинський.
За його словами, перед країною стоять великі виклики. Вони не зникнуть навіть після закінчення війни.
"Тому що правильно сказав президент Зеленський: нам доведеться жити так, як живе Ізраїль. Можливо, як Південна Корея. Ми повинні завжди, у будь-який момент бути готовими дати відсіч. ... Я вам скажу, що після закінчення війни ні КБ "Луч" з "корсарами", "стугнами","нептунами", ні виробники наших безпілотників, тих же "Лелек", тих же "ПД-2", тих же "SHARK", ні виробники САУ "Богдана", - не зупиняться. Там буде стояти черга. І тут треба знайти отой баланс між національними інтересами та розвитком наших зовнішніх зв'язків, зовнішньої кооперації", - пояснив Пашинський.
Він наголосив, що навіть США, коли виробляють новітній винищувач F-35, то роблять це в кооперації з союзниками.
"Щоб забезпечити військово-політичні та економічні контакти. І нам це теж треба робити", - сказав екснардеп.
Пашинський зазначив, що підприємства українського ВПК запустили в кооперації з міжнародними партнерами виробництво 122-мм снаряду, 120-ту міну. Що дасть країні можливість і після війни розвиватися разом з вже новими військово-політичними союзниками.
"До початку широкомасштабного вторгнення у нас не було військово-політичних союзників. Так, були якісь країни, які приїжджали до нас, вели якісь переговори. Вторгнення Путіна стало вододілом. І у мене немає сумнівів, що з країнами Східної Європи ми пов'язані тепер на 10-річчя, це як мінімум", - сказав він.
Україні однозначно треба орієнтуватись на розвиток ствольної артилерії 155 мм, бо тут вже є історія успіху, зазначив він.
"У нас однозначно є потреба розвивати, модернізувати та модифікувати комплекси ПТРК, наші противотанкові комплекси типу "Стугна", бо вони — одні з кращих у світі, це визнано усіма. У нас є також унікальний досвід першого у світі використання морських дронів. І до цього такого не було. Зараз нашими виробниками накопичені різні колосальні тактичні групи безпілотників. Починаючи від маленьких камікадзе, закінчуючи оперативно-тактичними, які можуть проводити розвідку або завдавати ударів по тилу ворога.
Це все ми не маємо права не розвивати. Паралельно є більш складні системи, наприклад, український вітчизняний зенітно-ракетний комплекс. Можливо чи ні? Відповідально заявляю, так, можливо. Нам треба невелика кооперація з нашими міжнародними партнерами", - пояснив екснардеп.
Водночас, наголосив Пашинський, в України є потенціал стати одним із "ТОП-конкурентних виробників у світі".
"Наш "Нептун", наша "Стугна", наша Богдана", - не буду говорити, що це найкраще. Але це конкурентне. І мені достеменно відомо, що ці системи зброї будуть затребувані у всьому світі. Відповідно, треба буде збільшувати виробництво, потрібні будуть досвідчені кадри. І треба буде розвиватися", - підсумував він.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.4 Купівля 37.4Продаж 38.15
- EUR Купівля 40.61Продаж 41.68
- Актуальне
- Важливе