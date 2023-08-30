Українська зброя може стати однією з найконкурентніших у світі, тому треба збільшувати виробництво, - Пашинський

Про це в інтерв'ю LB.ua заявив екснардеп, голова асоціації оборонних підприємств Сергій Пашинський.

За його словами, перед країною стоять великі виклики. Вони не зникнуть навіть після закінчення війни.

"Тому що правильно сказав президент Зеленський: нам доведеться жити так, як живе Ізраїль. Можливо, як Південна Корея. Ми повинні завжди, у будь-який момент бути готовими дати відсіч. ... Я вам скажу, що після закінчення війни ні КБ "Луч" з "корсарами", "стугнами","нептунами", ні виробники наших безпілотників, тих же "Лелек", тих же "ПД-2", тих же "SHARK", ні виробники САУ "Богдана", - не зупиняться. Там буде стояти черга. І тут треба знайти отой баланс між національними інтересами та розвитком наших зовнішніх зв'язків, зовнішньої кооперації", - пояснив Пашинський.

Він наголосив, що навіть США, коли виробляють новітній винищувач F-35, то роблять це в кооперації з союзниками.

"Щоб забезпечити військово-політичні та економічні контакти. І нам це теж треба робити", - сказав екснардеп.

Пашинський зазначив, що підприємства українського ВПК запустили в кооперації з міжнародними партнерами виробництво 122-мм снаряду, 120-ту міну. Що дасть країні можливість і після війни розвиватися разом з вже новими військово-політичними союзниками.

"До початку широкомасштабного вторгнення у нас не було військово-політичних союзників. Так, були якісь країни, які приїжджали до нас, вели якісь переговори. Вторгнення Путіна стало вододілом. І у мене немає сумнівів, що з країнами Східної Європи ми пов'язані тепер на 10-річчя, це як мінімум", - сказав він.

Україні однозначно треба орієнтуватись на розвиток ствольної артилерії 155 мм, бо тут вже є історія успіху, зазначив він.

"У нас однозначно є потреба розвивати, модернізувати та модифікувати комплекси ПТРК, наші противотанкові комплекси типу "Стугна", бо вони — одні з кращих у світі, це визнано усіма. У нас є також унікальний досвід першого у світі використання морських дронів. І до цього такого не було. Зараз нашими виробниками накопичені різні колосальні тактичні групи безпілотників. Починаючи від маленьких камікадзе, закінчуючи оперативно-тактичними, які можуть проводити розвідку або завдавати ударів по тилу ворога.

Це все ми не маємо права не розвивати. Паралельно є більш складні системи, наприклад, український вітчизняний зенітно-ракетний комплекс. Можливо чи ні? Відповідально заявляю, так, можливо. Нам треба невелика кооперація з нашими міжнародними партнерами", - пояснив екснардеп.

Водночас, наголосив Пашинський, в України є потенціал стати одним із "ТОП-конкурентних виробників у світі".

"Наш "Нептун", наша "Стугна", наша Богдана", - не буду говорити, що це найкраще. Але це конкурентне. І мені достеменно відомо, що ці системи зброї будуть затребувані у всьому світі. Відповідно, треба буде збільшувати виробництво, потрібні будуть досвідчені кадри. І треба буде розвиватися", - підсумував він.