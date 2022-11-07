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Українське військо знищило пункт управління дронами й 3 склади з боєприпасами ворога на Півдні

7 листопада, 2022 понедiлок
05:20
війна з Росією Втрати ворога

Збройні Сили України протягом 6 листопада ліквідували на Півдні 14 окупантів та знищили пункт управління безпілотниками, кілька одиниць автобронетехніки й склади з боєприпасами ворога

Про це передає ОК "Південь" у фейсбуці.

"Обстановка в операційних районах нашої зони відповідальності стабільно напружена, але контрольована", - кажуть військові. 

На Південнобузькому напрямку противник веде оборону та намагається утримати зайняті рубежі. Продовжує наносити вогневе ураження по позиціях українських військ, громадах, що прилягають до лінії фронту та тилових районах, руйнуючи інфраструктуру, вбиваючи мирне населення.

З метою уточнення положення військ України та корегування вогню артилерії ворог активно використовує безпілотних повітряних шпигунів вздовж лінії зіткнення і в місцях нанесення системного вогневого ураження: Миколаїв та околиці, Нікопольщина, Чорноморське узбережжя.

Зазначається, що протягом доби ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 147 вогневих завдань, а авіацією відпрацьовано 2 результативних вильоти. Уражено райони зосередження сил та засобів противника в кількох населених пунктах.

Орієнтовні втрати противника протягом бойового дня - 14 рашистів, 3 одиниці автобронетехніки, пункт управління БПЛА, а також 3 склади з боєприпасами в Бериславському і Херсонському районах. Решта результатів ураження дорозвідується. 

А ще, за уточненою інформацією, підтверджено ураження противника за попередні дні в Каховці, де внаслідок удару по будівлі базування підрозділу окупантів з 200 рашистів, завдано суттєвих втрат. Наслідки ворог ретельно приховує, в місті посилено адміністративно-поліцейський режим та тиск на місцеве населення.

"В Бериславі від місцевих вимагають примусової евакуації до 10 листопада. Окупанти знов шантажують техногенною катастрофою щодо можливого руйнування Силами оборони України дамби Каховської ГЕС", - йдеться в повідомленні. 

А в сусідній з Одещиною і Вінниччиною Молдові прибічники проросійської партії "Шор" влаштовують антиурядові протести.

"Таким чином Росія використовує прихованих, що працюють під прикриттям, агентів спецслужб для розхитування ситуації в країні. Побоюючись симпатики українцям від мешканців Молдови, Москва хоче максимально використати соціальне невдоволення людей: через економіку схилити уряд Молдови на свій бік. Але ці соціально-політичні авантюри не мають успіху", - кажуть в ОК. 

Контингент рашистських військ наразі не несе критичної загрози з боку Придністров’я. Але Сили оборони України ретельно моніторять ситуацію.

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Росія
Молдова
російська армія
Одещина
ЗСУ
Миколаївщина
Херсонщина
Дніпропетровщина
окупанти
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Військові новини
Вінниччина
Вбиті росіяни
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