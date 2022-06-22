Про це йдеться на сайті фестивалю.

На фестивалі "Каннські леви"-2022 у у номінації "Створення нового бренду" "нагороду "Бронзовий лев" отримала компанія Bickerstaff.284 за створення айдентики острова Хортиця на Запоріжжі.

Агенція Banda отримала на фестивалі "Срібного лева" за створення айдентики Чорнобиля.

Загалом чотири українські проєкти увійшли до шортлита міжнародного фестивалю, що стартував 20 червня і триватиме до 23 червня. Крім вказаних, до короткого списку увійшли також проєкти "Зерна правди" - краудфаундингова платформа про Голодомор від агентства Postmen (має зібрати кошти на будівництво ІІ черги Національного музею Голодомору-геноциду), а також бренд застосунку "Дія".

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