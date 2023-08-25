Українські аграрії намолотили майже 29 млн тонн зерна
Станом на кінець серпня в Україні аграрії намолотили майже 28,8 млн тонн зерна нового врожаю. Лідером із намолоту зернових залишається Одещина
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.
Зазначається, що ранні зернові культури зібрано на площі 6 531 тис. га при врожайності 44,0 ц/га:
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пшениці обмолочено 4647 тис. га, (врожайність - 47,2 ц/га), намолочено 21,9 млн т;
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ячменю обмолочено 1484 тис. га (врожайність – 38,9 ц/га), намолочено 5,8 млн т;
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гороху обмолочено 154 тис. га (врожайність - 25 ц/га), намолочено 385,6 тис. т;
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проса обмолочено 8,21 тис. га (врожайність - 17,6 ц/га), намолочено 14,42 тис. т;
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гречки обмолочено 1,98 тис. га (врожайність - 14,7 ц/га), намолочено 2,92 тис. т.
Інших зернових та зернобобових культур обмолочено 237 тис. га, намолочено 661,9 тис. тонн.
Водночас лідером з намолоту зернових залишається Одещина – 3,2 млн тонн, далі йдуть Дніпропетровщина – 2,6 млн тонн та Вінниччина – 2,3 млн тонн. Найбільше обмолотили площ зернових на Запоріжжі – 96%.
- Раніше повідомлялося, що Полтавщина, Вінниччина та Одещина завершили збір врожаю ранніх зернових, за результатами якого в Україні вже було зібрано 27,3 млн тонн врожаю.
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