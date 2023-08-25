Українські аграрії намолотили майже 29 млн тонн зерна

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що ранні зернові культури зібрано на площі 6 531 тис. га при врожайності 44,0 ц/га:

пшениці обмолочено 4647 тис. га, (врожайність - 47,2 ц/га), намолочено 21,9 млн т;

ячменю обмолочено 1484 тис. га (врожайність – 38,9 ц/га), намолочено 5,8 млн т;

гороху обмолочено 154 тис. га (врожайність - 25 ц/га), намолочено 385,6 тис. т;

проса обмолочено 8,21 тис. га (врожайність - 17,6 ц/га), намолочено 14,42 тис. т;

гречки обмолочено 1,98 тис. га (врожайність - 14,7 ц/га), намолочено 2,92 тис. т.

Інших зернових та зернобобових культур обмолочено 237 тис. га, намолочено 661,9 тис. тонн.

Водночас лідером з намолоту зернових залишається Одещина – 3,2 млн тонн, далі йдуть Дніпропетровщина – 2,6 млн тонн та Вінниччина – 2,3 млн тонн. Найбільше обмолотили площ зернових на Запоріжжі – 96%.