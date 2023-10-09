Українські аграрії цьогоріч збирають рекордний урожай гречки. Це знизить ціни на крупу

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, передає пресслужба відомства.

"Цього року завдяки сприятливим погодним умовам та Збройним Силам України обкіс гречки проходить швидше ніж торік. Уже зібрано врожай з 86% площ у порівнянні з 49% на аналогічну дату минулого року. Щодо врожайності, маємо теж кращі результати: поточний показник дорівнює 1,42 т/га, торішній із приблизно такої ж частки площ становив 1,22 т/га. Власне, саме ці фактори у сукупності дали нам можливість збирати рекордний врожай гречки", - розповів чиновник.

Станом на перший тиждень жовтня аграрії вже намолотили 173,8 тис. тонн гречки, проте збір триває. Торік усього було зібрано близько 148 тис. тонн.

За його словами, рекордний урожай гречки сприятиме зниженню цін на крупу.

Лідерами з намолоту гречки цьогоріч є Вінниччина (23,40 тис. тонн) та Хмельниччина (22,50 тис. тонн). Минулого року на цей же період найбільше крупи було зібрано на Сумщині (15,37 тис. тонн) та Вінниччині (12,20 тис.тонн).