Українські безпілотники Bayraktar вже понад пів року виходять на бойове чергування, - Наєв
Українські ударні безпілотники Bayraktar насправді вже понад пів року виходять на бойове чергування, а їхні екіпажі готові завдавати удари вдень і вночі
Про це в інтерв'ю BBC News Україна розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
"Вони перебувають на бойовому чергуванні ще з весни цього року, коли було посилення батальйонно-тактичних груп Росії (біля кордонів України - Ред). Проводили розвідку і тренування", - розповів Наєв.
За його словами, українські "Байрактари" з березня 2021 року "показали свою ефективність для розвідки і давали практичні дані про супротивника".
"Вони патрулюють не лише Донбас, а і південь та північ України. Літали у квітні, а також, коли були російсько-білоруські навчання "Запад-2021". Там, де зростає рівень воєнної загрози, Збройні сили України застосовують весь свій спектр озброєнь, у тому числі і "Байрактари", - пояснив Наєв.
Наразі відомо, що українська армія має 12 "Байрактарів" - це два комплекти по шість літальних апаратів, кількох станцій управління та кілька сотень боєприпасів до них.
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26 жовтня бойовики кілька разів обстріляли позиції ООС у районі Гранітного. Внаслідок цього загинув український військовий, ще один отримав поранення. У відповідь ЗСУ підняли БПЛА Bayraktar і ракетою знищили одну з гаубиць окупантів.
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