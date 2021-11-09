Українські біатлоністки показала форму, в якій виступатимуть на Олімпіаді-2022
Збірна України з біатлону виступатиме на Олімпійських іграх у Пекіні у формі Craft Sportswear
Про це повідомляє Федерація біатлону України у facebook.
У новому сезоні збірна України змагатиметься в екіпіровці шведського виробника Craft Sportswear.
Новий біатлонний сезон стартує 29 листопада в Естерсунді (Швеція), де відбудеться перший етап Кубка світу.
Зимові Олімпійські ігри відбуватиметься у Пекіні з 4 до 20 лютого 2022 року.
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