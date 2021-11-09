Українські біатлоністки показала форму, в якій виступатимуть на Олімпіаді-2022

Про це повідомляє Федерація біатлону України у facebook.

У новому сезоні збірна України змагатиметься в екіпіровці шведського виробника Craft Sportswear.

Новий біатлонний сезон стартує 29 листопада в Естерсунді (Швеція), де відбудеться перший етап Кубка світу.

Зимові Олімпійські ігри відбуватиметься у Пекіні з 4 до 20 лютого 2022 року.



27 жовтня Всесвітнє антидопінгове агентство оприлюднило звіт про порушення правил Національним антидопінговим центром України.

Колишній заступник міністра спорту України Ігор Гоцул заявив, що українських спортсменів можуть не допустити до Олімпіади-2022.

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