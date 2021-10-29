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Українських спортсменів можуть не допустити до Олімпіади-2022 через порушення допінгових правил

29 жовтня, 2021 п'ятниця
15:40
Спорт Олімпіада-2022

​​​​​​​Колишній заступник міністра спорту України та експрезидент легкоатлетичної федерації України Ігор Гоцул заявив, що українських спортсменів можуть не допустити до Олімпіади-2022

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

Ігор Гоцул прокоментував розслідування WADA щодо антидопінгової служби України.

"Насамперед вирішуватиметься питання, чи відповідає НАДЦУ кодексу WADA. Це стандартна процедура. З опублікованого звіту очевидно, що український центр не відповідає цьому кодексу. Він передбачає обмеження для спортсменів з певних країн, в яких антидопінгові центри не відповідають кодексу WADA", - сказав Гоцул.

Колишній заступник міністра спорту України заявив, що українських спортсменів можуть не допустити до Олімпіади-2022.

"Ці обмеження полягають у наступному: по-перше, на території країни не можуть проводитися міжнародні змагання, чемпіонати та турніри, по-друге, спортсмени таких країн не можуть брати участь у міжнародних змаганнях за межами країни. По-третє, результати спортсменів на внутрішній арені можуть не визнаватись на міжнародній арені. У зв'язку із цим справді стане питання про участь українських спортсменів у Зимовій Олімпіаді", – закінчив думку експрезидент легкоатлетичної федерації України Ігор Гоцул.

У 2021 році НАДЦУ повідомив про шість проб, взятих у змагальний період, проте насправді вони були здані у позазмагальний час. Це, нібито, робилося для того, щоб спортсмен виконав норматив щодо необхідної кількості позазмагальних тестів перед Олімпіадою-2020 у Токіо. 

WADA найближчим часом має ухвалити рішення за результатами цього розслідування. Щодо НАДЦУ порушено процес щодо його відповідності кодексу WADA. 

Керівництво НАДЦУ вже подало у відставку.

Зимова Олімпіада в Пекіні пройде з 4 по 20 лютого 2022 року.

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Олімпіада-2022
допінг
зимова олімпіада
Олімпіада-2020
Пекін
WADA
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