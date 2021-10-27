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Головна Спорт Національний антидопінговий центр України звинуватили у порушенні правил WADA

Національний антидопінговий центр України звинуватили у порушенні правил WADA

27 жовтня, 2021 середа
08:29
Спорт WADA

Всесвітнє антидопінгове агентство оприлюднило звіт про порушення правил Національним антидопінговим центром України

Про це повідомляє офіційний сайт WADA

Розслідування під назвою "Операція Геркулес", було розпочато у 2019 році та засвідчило,  що НАДЦУ з 2012 року міг заздалегідь повідомляти спортсменів про збір допінг-проб.

 "Є переконливі та підтверджені дані про те, що НАДЦУ зв'язувався зі спортсменами чи їхніми тренерами, щоб просити їх з'явитися наступного дня для тестування. Отримані дані свідчать про те, що організація могла часто використовувати цю практику перед важливими міжнародними змаганнями, були випадки, коли вся національна команда з окремо взятого виду спорту була присутня в НАДЦУ, очікуючи на тестування", – розповів голова департаменту розслідувань WADA Гюнтер Янгер. 

Зазначається, що у 2021 році НАДЦУ повідомив про шість проб, взятих у змагальний період, проте насправді вони були здані у позазмагальний час. Це, нібито, робилося для того, щоб спортсмен виконав норматив щодо необхідної кількості позазмагальних тестів перед Олімпіадою-2020 у Токіо. 

WADA найближчим часом має ухвалити рішення за результатами цього розслідування. Щодо НАДЦУ порушено процес щодо його відповідності кодексу WADA. 

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допінг
Олімпіада-2020
WADA
антидопінгове агентство
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