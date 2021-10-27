Керівництво антидопінгового центру України пішло у відставку після звинувачень у порушенні правил WADA
Керівники Національного антидопінгового центру України покинули свої посади після звинувачень у порушенні правил WADA
Про це повідомив голова Міністерства молоді та спорту Вадим Гутцайт.
"Національний антидопінговий центр України порушив міжнародний стандарт тестування. Тому вже сьогодні директор НАДЦ Іван Курліщук і його заступник Ярослав Кручек подали у відставку. Міністерство заявляє, що ми займаємо чітку позицію в боротьбі з допінгом і нікому не дозволимо порушувати антидопінгові правила. Реакція на порушення буде миттєвою і жорсткою", - повідомив Вадим Гутцайт.
У 2021 році НАДЦУ повідомив про шість проб, взятих у змагальний період, проте насправді вони були здані у позазмагальний час. Це, нібито, робилося для того, щоб спортсмен виконав норматив щодо необхідної кількості позазмагальних тестів перед Олімпіадою-2020 у Токіо.
WADA найближчим часом має ухвалити рішення за результатами цього розслідування. Щодо НАДЦУ порушено процес щодо його відповідності кодексу WADA.
- Нагадаємо, 13 липня стало відомо, що українського гімнаста Олега Верняєва дискваліфікували на чотири роки за вживання заборонених препаратів.
- 27 жовтня Всесвітнє антидопінгове агентство оприлюднило звіт про порушення правил Національним антидопінговим центром України.
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