Про це передає ОК "Південь" у фейсбуці.

"З метою уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії продовжує повітряну розвідку безпілотними шпигунами. Наші протиповітряні сили продовжують їх нищити. Ще два літальні апарати "Орлан-10" летально приземлено в Миколаївському районі", - йдеться у повідомленні.

У другій половині дня ворог силами до мотострілецького взводу намагався атакувати українські підрозділи з напрямку Безводного на Давидів Брід. Зазнав суттєвих втрат та ретирувався на вихідні позиції.

Продовжуються й авіаудари, за бойовий день їх було 7, 5 з яких по Давидову Броду. А дрон-камікадзе атакував Дудчани. Без суттєвих втрат.

Ввечері 9 жовтня з акваторії Чорного моря завдано удару в напрямку Очакова. Пошкоджено 8 будинків, поранено одного цивільного мешканця.

З "градів" і ствольної артилерії ворог обстрілював Куцурубську громаду з напрямку Кінбурнської коси. Людських втрат немає.

Проте авіацією України нанесено 99 ударів по противнику, ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 246 вогневих завдань.

Орієнтовні втрати ворога за добу дорівнюють: 44 рашисти, 2 реактивні системи залпового вогню "Град", 4 танки, 10 одиниць автобронетехніки, 4 міномети 120 калібру.

Також пошкоджено 2 танки, 2 бронемашини й самохідна гаубиця "Мста-С".

Як відомо, окупаційні війська РФ стягують живу силу й техніку на напрямок просування Збройних Сил України на Півдні.

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