Українські бійці знищили на Півдні 44 окупанти, 2 "гради" й 4 танки за добу
За 9 жовтня українська авіація завдала 99 ударів по противнику, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали 246 вогневих завдань
Про це передає ОК "Південь" у фейсбуці.
"З метою уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії продовжує повітряну розвідку безпілотними шпигунами. Наші протиповітряні сили продовжують їх нищити. Ще два літальні апарати "Орлан-10" летально приземлено в Миколаївському районі", - йдеться у повідомленні.
У другій половині дня ворог силами до мотострілецького взводу намагався атакувати українські підрозділи з напрямку Безводного на Давидів Брід. Зазнав суттєвих втрат та ретирувався на вихідні позиції.
Продовжуються й авіаудари, за бойовий день їх було 7, 5 з яких по Давидову Броду. А дрон-камікадзе атакував Дудчани. Без суттєвих втрат.
Ввечері 9 жовтня з акваторії Чорного моря завдано удару в напрямку Очакова. Пошкоджено 8 будинків, поранено одного цивільного мешканця.
З "градів" і ствольної артилерії ворог обстрілював Куцурубську громаду з напрямку Кінбурнської коси. Людських втрат немає.
Проте авіацією України нанесено 99 ударів по противнику, ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 246 вогневих завдань.
Орієнтовні втрати ворога за добу дорівнюють: 44 рашисти, 2 реактивні системи залпового вогню "Град", 4 танки, 10 одиниць автобронетехніки, 4 міномети 120 калібру.
Також пошкоджено 2 танки, 2 бронемашини й самохідна гаубиця "Мста-С".
- Як відомо, окупаційні війська РФ стягують живу силу й техніку на напрямок просування Збройних Сил України на Півдні.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.21
Купівля 40.21Продаж 41.07
-
EUR
Купівля 38.91Продаж 40.02
- Актуальне
- Важливе