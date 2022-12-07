Українські біженці, які працюють в Латвії, будуть зобов'язані вчити латиську мову
У Латвії запровадили обов'язкове відвідування занять з латиської мови для громадян України, які працюють у країні, з 1 січня 2024 року
Про це повідомляє видання Delfi.
Відповідне рішення 7 грудня прийняла комісія Сейму з оборони, внутрішніх справ та запобігання корупції Латвії. Під час засідання важливі дискусії стосувалися пропозиції Міністерства культури встановити, що громадяни України, які почали трудові правовідносини в Латвії, зобов'язані з 1 січня 2024 року відвідувати заняття з латиської мови. Наразі закон про підтримку українських громадян такої вимоги не передбачає.
Представники асоціації "Хочу допомогти біженцям" заявили, що таке зобов'язання не накладається на жодну іншу групу в Латвії, і не всі зможуть його виконати. Асоціація також підкреслила, що набагато важливіше забезпечити доступність курсів, оскільки попит на них є, але наразі курси недоступні.
У результаті пропозицію про обов'язок українських біженців з 1 січня 2024 року відвідувати курси латиської мови підтримали 6 з 11 депутатів у комісії.
Також комісія підтримала у другому остаточному читанні поправки до Закону про підтримку громадян України. Наразі чинний закон передбачає, що українські біженці в Латвії отримуватимуть підтримку до 31 грудня поточного року. Підтримані комісією поравки продовжують первинну підтримку, але не довше ніж до 30 червня 2023 року.
Також поправки передбачають, що держава продовжить надавати житло українцям, які її потребують, але також не довше ніж до 30 червня 2023 року.
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