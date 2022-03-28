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Українські біженці, яки приїхали до Данії на власному авто, можуть отримати безкоштовне прикордонне страхування

28 березня, 2022 понедiлок
18:27
біженці з України Данія авто

Данія надає українським власникам автівок безкоштовний поліс прикордонного страхування на 30 днів

Про це пише Інтерфакс-Україна.

Поліси прикордонного страхування видаватиме Данське бюро страхування автомобілів (DFIM). Щоб їх отримати українцям треба звернутись до бюро за електронною адресою: [email protected] та вказати: категорію транспортного засобу, країну реєстрації транспортного засобу, номерний знак, модель, рік випуску транспортного засобу, ім'я громадянина України та місце проживання в Данії, копію або фотографію водійського посвідчення чи паспорта. У відповідь бюро страхування надсилає офіційний страховий поліс (у форматі pdf).

Прикордонне страхування є різновидом страхування автомобіля перед третіми особами і покриває будь-яку відповідальність власника або користувача транспортного засобу, якщо з його вини на дорозі сталася аварія, яка спричинила травми, смерть людей або пошкодження майна.

У Данії DFIM функціонує як гарантійний фонд, національне бюро "Зеленої карти" та координаційний центр для страхування автомобілів.

  • Нагадаємо, Чехія прийняла закони для інтеграції українських біженців.

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