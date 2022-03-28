Українські біженці, яки приїхали до Данії на власному авто, можуть отримати безкоштовне прикордонне страхування
Данія надає українським власникам автівок безкоштовний поліс прикордонного страхування на 30 днів
Про це пише Інтерфакс-Україна.
Поліси прикордонного страхування видаватиме Данське бюро страхування автомобілів (DFIM). Щоб їх отримати українцям треба звернутись до бюро за електронною адресою: [email protected] та вказати: категорію транспортного засобу, країну реєстрації транспортного засобу, номерний знак, модель, рік випуску транспортного засобу, ім'я громадянина України та місце проживання в Данії, копію або фотографію водійського посвідчення чи паспорта. У відповідь бюро страхування надсилає офіційний страховий поліс (у форматі pdf).
Прикордонне страхування є різновидом страхування автомобіля перед третіми особами і покриває будь-яку відповідальність власника або користувача транспортного засобу, якщо з його вини на дорозі сталася аварія, яка спричинила травми, смерть людей або пошкодження майна.
У Данії DFIM функціонує як гарантійний фонд, національне бюро "Зеленої карти" та координаційний центр для страхування автомобілів.
- Нагадаємо, Чехія прийняла закони для інтеграції українських біженців.
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