Українські біженці здебільшого задоволені тимчасовим захистом ЄС, — опитування

Про це пише SchengenVisaInfo.

Видання повідомляє, що після російського вторгнення в Україну 5,7 мільйона людей із зони бойових дій виїхали до ЄС. Опитування провели серед 2369 людей. Результати свідчать, що українці оцінили доступ до юридичних послуг та медичної допомоги на 3,2 з п’яти балів, а освіту дітей – на 3,4 з п’яти балів.

Умови життя українці оцінили на 3,6 бала. Крім того, 49% респондентів повідомили, що перебування членів їх сім'ї або друзів визначає їхнє кінцеве призначення, тоді як 50% вказали можливості роботи як основний фактор для їхнього рішення. Близько 84% респондентів кажуть, що вони досягли бажаного пункту призначення.

29 % респондентів були зацікавлені в житлі в приватному житлі, а 20 відсотків проживали у когось із родини чи друзів. 13% повідомили про перебування в приймальному центрі.

Опитування проводили з 11 квітня по 7 червня. 96% переміщених людей були громадянами з України, а чотири відсотки були неукраїнцями, які проживали в Україні до початку війни.

Більшість респондентів мали вищу освіту, майже 42% мали ступінь магістра, а 31% були випускники бакалавра. Крім того, 77% респондентів сказали, що вони працювали на момент початку війни в країні, причому основною сферою компетенції українців, які проживають в Чехії, були роботи в управлінні 20%, продажах 16% та охороні здоров’я 10%.

Найпоширенішими мовами для українців були російська та англійська, за ними йшли німецька, польська та французька.

21 червня ми писали, що українці найбільше люблять Анджея Дуду, Бориса Джонсона і Джо Байдена. Про це йдеться в опитуванні, яке проводила Соціологічна група "Рейтинг".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb