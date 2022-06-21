Про це йдеться в опитуванні, яке проводила Соціологічна група "Рейтинг".

Президент Польщі Анджей Дуда став найулюбленішим серед іноземних лідерів, до яких спостерігається найвищий показник позитивного ставлення серед українців – понад 90% (76% повністю позитивно, ще 16% – скоріше позитивно).

Не надто відстали від нього прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон та президент США Джо Байден, до яких позитивно ставляться 89% українців. Велике почуття вдячності та симпатії у наших співвітчизників також до президента Литви Наусєди – 73%, президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн – 71%, президента Туреччини Ердогана – 59%, президента Франції Макрона – 58%, президента Румунії Йоганніса – 50% (не знають його – 30%), прем’єр-міністра Італії Драгі – 45% (не знають його – 25%), канцлера Німеччини Шольца – 41%.

До прем’єр-міністра Угорщини Орбана переважає негативне ставлення – 53%. Позитивно ставляться до нього 20%, не знають його – 20%.

Абсолютна більшість респондентів негативно ставляться до очільників Білорусі (95%) та росії (98%).

Соціологи відзначають, що за останні два місяці покращилося ставлення до канцлера Шольца, президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, погіршилося – до президента Туреччини Ердогана та президента Франції Макрона.

СГ "Рейтинг" зазначає, що опитування проводилось в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент дослідження відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%. Терміни проведення: 18-19 червня 2022 р.

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