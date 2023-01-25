Про це інформують Десантно-штурмові війська Збройних Сил України.

Повідомляється, що кілька десятків рашистів намагалися відбити позиції 71-ї окремої єгерської бригади.

У той час укріплення утримували лише кілька бійців, які відійшли на деяку відстань, після чого окупантів накрила українська артилерія. Зокрема бійці використовували бронеавтомобіль Maxxpro.

"Після успішного вогневого ураження, вогнем з озброєння бойових броньованих машин та стрілецької зброї був остаточно знищений штурмовий підрозділ російських окупантів", - пише пресслужба.

Повідомляється, що після щільного вогню українських воїнів у рашистів здетонували боєприпаси.

Загальні втрати російського війська унаслідок бою сягають близько двох десятків загарбників.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі вранці 24 січня пролунав вибух і у місті активізувалася російська авіація.

Уночі на 24 січня за пів години Повітряні сили ЗСУ знищили три російські вертольоти Ка-52. Вже у ранковому зведенні 25 січня Генштаб звітував, що упродовж минулої доби ЗСУ знищили ворожі гелікоптери й літак та уразили 17 районів скупчення загарбників.

За добу 24 січня Росія втратила на війні в України понад 900 солдатів, літак і 9 танків.

25 січня бійці Повітряних сил ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25 та безпілотник ворога на сході.