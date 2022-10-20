Українські десантники показали, як знищили розмінувальну установку росіян
Миколаївські десантники показали, як на Донеччині знищили російську розмінувальну установку, яку також використовують для штурму
Про це повідомили Десантно-штурмові війська ЗСУ в телеграмі.
"На Донеччині воїни 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України знищили установку розмінування противника УР-77", - ідеться в дописі.
Попри те, що установка призначена для пророблення проходів в мінних полях, останнім часом росіяни за допомогою неї штурмують українські позиції, скидаючи на них 1,5 тонни вибухівки.
Цього разу ворог планував застосувати УР-77 саме для штурму, але завдяки повітряній розвідці установку помітили ще на підході до рубежу відкриття вогню. Десантники за допомогою артилерії зупинили її, потім УР-77 наїхала на міну і її остаточно знищили безпілотником.
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