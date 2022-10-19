Прикордонники показали, як знищили два склади з боєприпасами російських загарбників

Про це інформує Державна прикордонна служба України.

"Наші бійці влаштували спекотну ніч для окупантів! На Херсонщині прикордонники знищили два ворожі склади з боєприпасами", - пишуть у пресслужбі.

Також повідомляється, що українські воїни вдарили по місцях скупчення російських окупантів та броньованої техніки.

18 жовтня артилеристи 93-ї ОМБр ЗСУ показали, як знищують російських загарбників на Бахмутському напрямку.

Артилеристи 93-ї ОМБр ЗСУ показали, як б'ють по позиціях російських загарбників на Бахмутському напрямку.

На війні РФ проти України ліквідували лейтенантів російської армії Івана Кабанова й Андрія Машошина.

Українські військові показали, як за допомогою гаубиці знищили російський опорний пункт на Лиманському напрямку.

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