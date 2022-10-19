Прикордонники показали, як знищили два склади з боєприпасами російських загарбників
На Херсонщині прикордонники знищили два склади з боєприпасами російської армії
Про це інформує Державна прикордонна служба України.
"Наші бійці влаштували спекотну ніч для окупантів! На Херсонщині прикордонники знищили два ворожі склади з боєприпасами", - пишуть у пресслужбі.
Також повідомляється, що українські воїни вдарили по місцях скупчення російських окупантів та броньованої техніки.
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