Холодноярівці показали, як знищують окупантів на Бахмутському напрямку
Артилеристи 93-ї ОМБр ЗСУ показали, як б'ють по позиціях російських загарбників на Бахмутському напрямку
Про це йдеться у фейсбуці бригади.
"Нічого особливого, просто точна робота холодноярських артилеристів по позиціях росіян.
Тримаємо Бахмутський напрямок і не даємо окупантам прорватись у міста", - наголосили військові.
- 10 жовтня Генштаб показав, як працюють мобільні групи ППО Збройних Сил України.
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