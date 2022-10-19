Про це йдеться у фейсбуці бригади.

"Нічого особливого, просто точна робота холодноярських артилеристів по позиціях росіян.

Тримаємо Бахмутський напрямок і не даємо окупантам прорватись у міста", - наголосили військові.

10 жовтня Генштаб показав, як працюють мобільні групи ППО Збройних Сил України.

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