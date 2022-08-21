Про це повідомили Десантно-штурмові війська ЗСУ в телеграмі.

"За тиждень, завдячуючи спільній роботі підрозділів РЕБ (радіоелектронної боротьби, - ред.) ДШВ та підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, вдалося назавжди приземлити три російські БПЛА "Орлан-10"", - наголосили українські захисники.

Так, нещодавно фахівці з радіоелектронної боротьби Десантно-штурмових військ і танкових підрозділів Сухопутних військ ЗСУ вивели з ладу російський розвідувальний дрон "Орлан-10". Від знищення його не захистила більш досконала система захисту від перешкод каналам навігації ("Комета-М").

21 серпня українські військові Повітряні сили ЗСУ збили три російські дрони, що вели розвідку й корегували артилерію.

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