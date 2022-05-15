Про це повідомило командування ДШВ в телеграмі.

"Атрпідрозділи ДШВ та Сухопутних військ ЗС України виявили і ювелірно знищили вогневу позицію реактивної артилерії російських окупантів. РСЗВ (реактивні системи залпового вогню, - ред.) окупантів намагалися нанести вогневі удари по мирних населених пунктах нашої країни. Однак Захисники України присікли їх плани. Наслідки "полювання" вражають", - ідеться в повідомленні.

Українські військові знищили:

РСЗВ БМ-21 "Град" - дві одиниці;

РСЗВ БМ-27 "Ураган" - одну одиниця;

радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби (контрбатарейна РЛС (радіолокаційна станція, - ред.)) 1Л260 "Зоопарк-1М" – одна одиниця;

понад п’ять одиниць транспортної автомобільної техніки;

місце зберігання боєприпасів.

15 травня українські сапери показали відео знищення російської мінометної секції.

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