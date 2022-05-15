Українські десантники й піхотинці знищили позицію ворожої реактивної артилерії
Українські військові знищили російські "гради", "урагани", радіолокаційний комплекс, автотехніку й боєприпаси
Про це повідомило командування ДШВ в телеграмі.
"Атрпідрозділи ДШВ та Сухопутних військ ЗС України виявили і ювелірно знищили вогневу позицію реактивної артилерії російських окупантів. РСЗВ (реактивні системи залпового вогню, - ред.) окупантів намагалися нанести вогневі удари по мирних населених пунктах нашої країни. Однак Захисники України присікли їх плани. Наслідки "полювання" вражають", - ідеться в повідомленні.
Українські військові знищили:
- РСЗВ БМ-21 "Град" - дві одиниці;
- РСЗВ БМ-27 "Ураган" - одну одиниця;
- радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби (контрбатарейна РЛС (радіолокаційна станція, - ред.)) 1Л260 "Зоопарк-1М" – одна одиниця;
- понад п’ять одиниць транспортної автомобільної техніки;
- місце зберігання боєприпасів.
15 травня українські сапери показали відео знищення російської мінометної секції.
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