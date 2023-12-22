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Українські компанії мають підходи, які відсутні у світових лідерів: директор компанії НВЦ “Інфозахист” про нові технології для поля бою

22 грудня, 2023 п'ятниця
18:56
Війна з Росією РЕБ, Р-330Ж «Житель»

Українські компанії мають унікальні напрацювання військових технологій для поля бою, які відсутні у світових лідерів

Про це розповів директор компанії НВЦ “Інфозахист” Ярослав Калінін в етері телеканалу "Еспресо".

Він прокоментував результати компанії “Інфозахист” в боротьбі з дронами та заходи протидії. 

"Ці напрацювання є тільки в українських компаній. Ефективність і підхід, як розв'язати цю задачу, до цього моменту, були лише в теоретичних наукових працях. Тому українські компанії, можливо, не настільки зрілі, але вже мають технології та підходи, які наразі відсутні у світових лідерів. Ми вже можемо, фактично, реалізувати наш досвід і підходи як з комерційної точки зору, так і з практичної, на полі бою", - повідомив він.

За його словами, сьогодні НВЦ “Інфозахист” працює над напрямком виявлення розпізнавання дронів. 

"Триває робота над тим, щоб зробити виявлення, що забезпечує цей комплекс, розширити перелік дронів, які зможемо виявляти. Основні військові дрони в цьому переліку є, але ми розширюємо новинками, які з'являються на нашому полі бою", - сказав Калінін.

Він пояснив, чи можливо напрямок виявлення розпізнавання дронів доповнити елементом РЕБ, щоб прилад визначав відповідні цілі.

"Ми працюємо над ребівською активною складовою, яка дозволить активно ставити цільові перешкоди по дронах, які наближаються. Також триває робота над простим і доступним комплексом, який буде ставити неприцільну перешкоду", - зазначив він.

В січні цього року відбудеться представлення власного продукту компанії, яка планує масштабувати виробництво і масово виробляти продукт, повідомив Калінін.

"Потрібно виробити хоча б 1000 систем в місяць, а потреби - 10 тис., 20 тис., це окремий виклик. До того ж має бути якість і незалежність від постачальників, наприклад, з Китаю. Всі ці три параметри ми намагаємось втілити", - додав він.

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