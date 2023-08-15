Українські льотчики за умов постійних обстрілів завдають болючих ударів по тилах, командуванню та логістиці окупантів, - Ігнат
У ЗСУ заявили, що українські льотчики воюють в умовах регулярних обстрілів ворога і водночас завдають шкоди окупантам, також вони мають відповідні запобіжники для збереження техніки та життя
Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів у Медіацентрі Україна.
"Ви бачите постійно результати бойової роботи наших льотчиків. Це видно і в російських пабліках, і самі ж окупанти про це пишуть. Тому тут ні для кого не секрет, що пілоти, які сьогодні воюють в умовах постійних регулярних обстрілів ворога, мають відповідні запобіжники, скажімо, що в таких умовах використовують грамотно і самі, дії органів військового управління, спричиняють до того, що не лише зберігають техніку, життя людей, але завдають окупанту болючих ударів по його тилах, по його командуванню та його логістиці", – сказав Ігнат.
За словами спікера, щоб обманути українське ППО ворог застосовує хибні цілі у вигляді повітряних кульок, дешеві БПЛА, електронні цілі, створені засобами РЕБ, які з’являються у прифронтових зонах та імітують ракети.
"Зрештою, Повітряні Сили готові до такої тактики. Єдиним питанням залишається відсутність засобів, які б допомагали нам знищувати ворожі ракети ще на підступах до українських кордонів", – додав військовий.
Водночас Ігнат наголосив, що аеродроми, критична інфраструктура, промисловість й портова інфраструктура – залишаються цілями РФ, які будуть для нього пріоритетними: "Аеродроми завжди під ворожим прицілом, а наші пілоти завдають шкоди окупантам".
- Зранку повідомлялося, що від початку повномасштабного вторгнення РФ до України ворог втратив 254 920 військових. На фронті протягом 14 серпня між Силами оборони України та російським військом відбулося 15 бойових зіткнень.
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