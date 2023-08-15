Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів у Медіацентрі Україна.

"Ви бачите постійно результати бойової роботи наших льотчиків. Це видно і в російських пабліках, і самі ж окупанти про це пишуть. Тому тут ні для кого не секрет, що пілоти, які сьогодні воюють в умовах постійних регулярних обстрілів ворога, мають відповідні запобіжники, скажімо, що в таких умовах використовують грамотно і самі, дії органів військового управління, спричиняють до того, що не лише зберігають техніку, життя людей, але завдають окупанту болючих ударів по його тилах, по його командуванню та його логістиці", – сказав Ігнат.

За словами спікера, щоб обманути українське ППО ворог застосовує хибні цілі у вигляді повітряних кульок, дешеві БПЛА, електронні цілі, створені засобами РЕБ, які з’являються у прифронтових зонах та імітують ракети.

"Зрештою, Повітряні Сили готові до такої тактики. Єдиним питанням залишається відсутність засобів, які б допомагали нам знищувати ворожі ракети ще на підступах до українських кордонів", – додав військовий.

Водночас Ігнат наголосив, що аеродроми, критична інфраструктура, промисловість й портова інфраструктура – залишаються цілями РФ, які будуть для нього пріоритетними: "Аеродроми завжди під ворожим прицілом, а наші пілоти завдають шкоди окупантам".