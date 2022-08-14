Українські медсестри з передової отримали полегшені бронежилети

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ Збройних сил України в телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, українські медсестри отримали полегшені жіночі бронежилети для роботи на передовій.

"Для ефективного виконання бойових завдань жінкам-медикам потрібна спритність та вправність, щоб швидко надати пораненому допомогу чи евакуювати з поля бою. Для цього українським захисницям необхідні легкі, а головне зручні засоби захисту", - пише пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

За даними пресслужби, першу партію жіночих бронежилетів для українських захисниць придбав центр гуманітарної та медичної допомоги "Help Ukraine Center".

"Надалі планується постачання ще близько 500 полегшених засобів особистого захисту для жінок", - зазначається у повідомленні.

Забезпечення українських військовослужбовиць бронежилетами відбувається у співпраці голови Український ветеранського фонду Наталії Калмикової та радниці командувачки Сухопутних військ Збройних сил України з гендерних питань Оксани Григор'євої.

З 1 жовтня 2022 року жінки деяких професії братимуться на військовий облік військовозобов’язаних, але лише за згодою.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb