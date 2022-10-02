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Війна з Росією: хроніка
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Українські морпіхи за добу знищили 10 окупантів, їхні самохідні гармати й підбили БМП-2

2 жовтня, 2022 неділя
19:44
війна з Росією ЗСУ знищили втрати окупантів

Українські морські піхотинці 1 жовтня знищили 10 окупантів, дві їхні самохідні гармати, танк і підбили російську БМП-2

Про це повідомили ВМС ЗСУ в телеграмі.

"1 жовтня військові частини та підрозділі Командування морської піхоти Військово-морських сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Минулої доби морські піхотинці знищили 10 одиниць живої сили та підбили БМП-2", - наголосили в українському війську.

Артилеристи та командування морпіхів ВМС ЗСУ знищили російський танк і ворожі самохідні гармати "Гіацинт-С". Остаточні втрати окупантів уточнюють.

  • 17 вересня ВМС ЗСУ знищили ворожий танк, три бронемашини та самохідну гаубицю "Мста-С" окупантів.

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