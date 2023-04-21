Українські морпіхи знищили за тиждень 131 росіянина, станцію РЕБ, танк і ПТРК

Про це повідомляє офіційний фейсбук Командування морської піхоти.

"Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору. Артилерійські військові частини та підрозділи ВМС завдавали вогневе ураження по російських окупантах", - пишуть морські піхотинці.

У період з 13 по 20 квітня морпіхи ліквідували 131 окупанта. Завдали РФ втрат у вигляді: танк, бойова броньована машина, 2 ПТРК, артилерійська система, 2 міномети та станція РЕБ.