Про це повідомила ДСНС у телеграмі.

"Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 125 разів. Виявлено, вилучено, знешкоджено 784 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 221 га", - наголосили у відомстві.

За час повномасштабного вторгнення РФ в Україні знешкодили 164 786 вибухонебезпечних предметів, зокрема 2094 авіабомби. Також піротехніки обстежили територію площею 65 975 га.

"У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідомляйте за номерами телефону 101 або 102!" - нагадали в ДСНС.

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