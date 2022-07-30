Українські піротехніки 29 липня знешкодили 978 вибухонебезпечних предметів
В Україні 29 липня піротехніки обстежили 135 га території та знешкодили 978 вибухонебезпечних предметів
Про це повідомило МВС у телеграмі.
"Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили і знешкодили 978 вибухонебезпечних предметів. Обстежено територію площею 135 гектарів", - наголосили в міністерстві.
Найчастіше піротехіки працювали на Харківщині - 6492 рази, Київщині - 4737, Чернігівщині - 2954, Миколаївщині - 1464, Черкащині - 896, Сумщині - 883.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні знешкодили 171 599 вибухонебезпечних предметів і 663 кг вибухової речовини, зокрема 2096 авіаційних бомб. Обстежили територію завбільшки 67 078 га.
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