Українські піротехніки за добу знешкодили 731 вибухонебезпечний предмет
В Україні 23 липня піротехніки обстежили територію площею 133 гектари та знешкодили 731 вибухонебезпечний предмет
Про це повідомило МВС у телеграмі.
"Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 93 рази. Виявлено, вилучено і знешкоджено 731 вибухонебезпечний предмет. Обстежено територію площею 133 гектари", - зазначили в міністерстві.
Найчастіше піротехніки працювали на Харківщині - 6368 разів, Київщині - 4547, Чернігівщині - 2874, Миколаївщині - 1453 рази, Черкащині - 889, Сумщині - 855.
За час повномасштабного вторгнення РФ в Україні ДСНС знешкодила 166 323 вибухонебезпечні предмети та 663 кг вибухової речовини, зокрема 2095 авіабомб. Також піротехніки обстежили територію завбільшки 66 146 га.
ДСНС закликає в разі виявлення підозрілого предмета чи вибухівки відразу телефонувати за номером 101.
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