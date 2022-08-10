Українські піротехніки за добу знешкодили 754 вибухонебезпечні предмети
В Україні 9 серпня піротехніки обстежили 80 га території та знешкодили 754 вибухонебезпечні предмети
Про це повідомило МВС України в телеграмі.
"Упродовж доби піротехнічні підрозділи ДСНС виявили і знешкодили 754 вибухонебезпечних предмети. Піротехніки обстежили територію площею 80 га", - наголосили в Міністерстві.
Найчастіше вони працювали на Харківщині - 6764 рази, Київщині - 5037, Чернігівщині - 3105, Миколаївщині - 1484, Сумщині - 943, Черкащині - 925.
За час повномасштабного вторгнення РФ в Україні знешкодили 177 852 вибухонебезпечні предмети та 701 кг вибухової речовини, зокрема 2100 авіаційних бомб. Піротехніки обстежили територію завбільшки 68 092 га.
У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки МВС закликало відразу телефонувати на 101.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.79
Купівля 38.79Продаж 39.75
-
EUR
Купівля 39.21Продаж 40.35
- Актуальне
- Важливе