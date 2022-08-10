Про це повідомило МВС України в телеграмі.

"Упродовж доби піротехнічні підрозділи ДСНС виявили і знешкодили 754 вибухонебезпечних предмети. Піротехніки обстежили територію площею 80 га", - наголосили в Міністерстві.

Найчастіше вони працювали на Харківщині - 6764 рази, Київщині - 5037, Чернігівщині - 3105, Миколаївщині - 1484, Сумщині - 943, Черкащині - 925.

За час повномасштабного вторгнення РФ в Україні знешкодили 177 852 вибухонебезпечні предмети та 701 кг вибухової речовини, зокрема 2100 авіаційних бомб. Піротехніки обстежили територію завбільшки 68 092 га.

У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки МВС закликало відразу телефонувати на 101.

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