Про це повідомила ДСНС у телеграмі.

"Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 129 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 1491 вибухонебезпечний предмет, у тому числі 11 авіаційних бомб. Обстежено територію площею 151 гектар", - наголосили рятувальники.

Найчастіше піротехніки працювали на Харківщині - 6008 разів, Київщині - 3975, Чернігівщині - 2553, Миколаївщині - 1425, Черкащині - 846, Сумщині - 784.

"Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України. Знешкоджено 157 172 вибухонебезпечних предметів та 662 кг вибухової речовини, у тому числі 2066 авіаційних бомб. Обстежено територію площею 64 тис. 37 гектарів", - зауважили в ДСНС.

Рятувальники закликають українців у разі виявлення підозрілого предмета чи вибухівки телефонувати за номером 101.

15 червня речниця МВС Альона Матвєєва нагадала про заборону здавати вибухонебезпечні предмети на брухт і відповідальність за такі дії.

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