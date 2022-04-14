Українські прикордонники відновили контроль за пунктом пропуску "Вільча" на кордоні з Білоруссю
Держприкордонслужба відновила контроль за пунктом пропуску "Вільча" на українсько-білоруському кордоні, звідки ЗСУ вигнали окупантів
Про це повідомив очільник ДПСУ Сергій Дейнеко.
"Продовжуємо поновлювати контроль за державним кордоном на напрямках, де Сили оборони України вигнали російських свинособак. У Київській області прикордонники вийшли до пункту пропуску "Вільча", що на ділянці з Білоруссю. Як завжди, орки, наче нашестя сарани. Інфраструктуру нищили, там, де спали, там і с...", - зауважив він.
Сергій Дейнеко зауважив, що є небезпека мінування території, тому прикордонники працюють вкрай обережно. Так, учора з російського пункту пропуску "Погар" окупанти із гранатометів і стрілецької зброї відкривали вогонь у бік Чернігівщини.
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