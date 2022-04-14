Українські прикордонники відновили контроль за пунктом пропуску "Вільча" на кордоні з Білоруссю

Про це повідомив очільник ДПСУ Сергій Дейнеко.



"Продовжуємо поновлювати контроль за державним кордоном на напрямках, де Сили оборони України вигнали російських свинособак. У Київській області прикордонники вийшли до пункту пропуску "Вільча", що на ділянці з Білоруссю. Як завжди, орки, наче нашестя сарани. Інфраструктуру нищили, там, де спали, там і с...", - зауважив він.



Сергій Дейнеко зауважив, що є небезпека мінування території, тому прикордонники працюють вкрай обережно. Так, учора з російського пункту пропуску "Погар" окупанти із гранатометів і стрілецької зброї відкривали вогонь у бік Чернігівщини.



Нагадаємо, прикордонники взяли під контроль окремі ділянки українського кордону на раніше окупованих територіях.

13 квітня в Новгород-Сіверському районі на Чернігівщині лунали постріли в бік української прикордонної застави.

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