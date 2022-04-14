У Новгород-Сіверському районі на Чернігівщині лунали постріли в бік української прикордонної застави, – журналіст

Про постріли з боку ворога на кордоні розповів Олексій Маслов, журналіст суспільного мовлення Чернігівщини в етері Еспресо TV.



Він повідомив: "Для Чернігівщини актуальним залишається бути пильними та відстежувати моменти провокативних дій з боку ворога. Вчора, 13 квітня, сталися постріли на кордоні, можливо, біля села Грем‘яч, це найпівнічніший пункт території України у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області. З боку ворога лунали постріли зі стрілецької зброї та з гранатометів. Постріли були неприцільні, в бік нашої прикордонної застави."



"Очевидно, як вважають військові експерти, тут подвійна мета з боку ворога, це провокувати на удар у відповідь, щоб звинувачувати Україну в обстрілах території РФ, і друга мета відволікати якусь частину українських підрозділів від сходу та півдня України", – зазначив Олексій Маслов.



13 квітня фермер з Чернігівщини розповів, що близько 60 ракет розірвалися на території підприємства. Людей заганяли в погреб і дозволяли виходити тільки дві години на добу.