Близько 60 ракет розірвалися на території нашого підприємства. Людей заганяли в погріб і дозволяли виходити тільки дві години на добу, - фермер з Чернігівщини

Про це він розповів в етері Espreso TV

“Практично все господарство знищено орками. По нашому підприємству, ввечері, під час доїння і обслуговування ферми було завдано удару реактивної артилерії РФ. Я нарахував близько 60 ракет, які розірвалися на території нашого підприємства. Дуже багата кількість тварин була знищена. Вранці, коли зайшли орки то вони продовжили знищувати ферму. Був знищений сучасний зерносушильний комплекс, було знищено приміщення новозбудованої контори. Також, практично всі тварини були знищені. Вони дострілювали тих тварин, які ходили. Знущалися і дострілювали, а потім використовували в їжу. Також пройшло дуже велике знущання над мирним населенням, яке залишилося на території нашого села”,- повідомив Ткаченко.

Фермер також додав, що орки стріляли в погріб де знаходилися малі діти та літні люди.

“В нас було повністю знищено 41 будівлю, будівлі розстрілювалися з танку, просто палили. Над людьми проводилися нелюдські знущання. Людей заганяли в погріб і дозволяли виходити тільки дві години на добу. Кидали гранати в погріб, благо що в тих гранатах не була вирвана чека. Стріляли в погріб, де знаходилися малі та літні люди. Люди провели 21 день в окупації, було дуже важко всьому населенню. Зараз по периметру села знаходиться 32 спаленої ворожої техніки. Територія ще не розмінована, тому сказати скільки знаходиться за селом неможливо. Ці полчища орків нищили всю інфраструктуру. Вони зрозуміли, що успіху в військових діях у них немає і що вони підуть з села, а людям прийдеться обживати та відбудовувати.Я сподіваюсь, що за короткий час ми запустимо підприємства і будемо працювати. Люди натхненні і вірять, що ми відбудуємо та відтворимо наш населений пункт”,- підкреслив Ткаченко.



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