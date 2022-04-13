Окупанти депортували до РФ понад пів мільйона українців, - Зеленський

Про це під час виступу перед парламентом Естонії заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Укрінформ.

За його словами, масштаби депортації українців величезні - це якби примусово вивезли третину громадян Естонії.

"На сьогодні вже понад 500 тисяч українців примусово переміщені. Тільки уявіть собі, скільки це! Це якби окупанти взяли за мету вивезти весь Таллінн. Ціле місто. Це – як третина всіх ваших громадян", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що депортованих українців намагаються перевезти у віддалені регіони РФ, позбавляють документів, забирають особисті речі та мобільні телефони.

Крім цього, росіяни розлучають дітей із батьками та планують передати їх на незаконне всиновлення у російські родини.

12 квітня повідомлялося, що росіяни депортували майже 100 тисяч українців у віддалені куточки Росії - в Сибір та за Полярне коло.

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