Українські прикордонники збили над Бахмутом ворожий штурмовик

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

"Ворожий штурмовик прикривав із повітря піхоту, яка наступала на лінію оборони захисників. ПЗРК одного з прикордонних підрозділів відкрив вогонь і збив російський бойовий літак, попередньо Су-25", - розповіли прикордонники.

Згідно з повідомленням, літак від влучання ракети загорівся й упав, доля пілота наразі невідома.