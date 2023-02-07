Українські прикордонники збили над Бахмутом ворожий штурмовик
Удень 7 лютого українські прикордонники збили над Бахмутом Донецької області російський штурмовик. Доля пілота наразі невідома
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
"Ворожий штурмовик прикривав із повітря піхоту, яка наступала на лінію оборони захисників. ПЗРК одного з прикордонних підрозділів відкрив вогонь і збив російський бойовий літак, попередньо Су-25", - розповіли прикордонники.
Згідно з повідомленням, літак від влучання ракети загорівся й упав, доля пілота наразі невідома.
- Заступник командира роти батальйону "Свобода" Нацгвардії Андрій Кривущенко в ефірі Еспресо 6 лютого розповів, що російські окупанти змінили тактику штурмів під Бахмутом.
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