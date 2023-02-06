Про це в ефірі Еспресо розповів заступник командира роти батальйону "Свобода" Нацгвардії Андрій Кривущенко.

"Ситуація стабільно напружена, які і всі 8 місяців, котрі ворог намагається взяти Бахмут. Всі чудово розуміють, що в нього нічого не виходить. Він підійшов дуже близько до однієї із трас", - зазначив він.

За словами Кривущенка, бої точаться там дуже активні.

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"Росіяни змінили тактику - вперше ворог на протяжності фронту 7 км одночасно робив штурмові дії, між військовослужбовцями ворога дистанція була 20-30 метрів. Це все було за підтримки важкої артилерії. Активна фаза штурму тривала годину і ще до трьох годин відхід військ. Жодна позиція не була здана ЗСУ. Це була маленька перемога наша", - підсумував військовий.