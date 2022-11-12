Про це повідомляє Еспресо.TV.

12 листопада Марта Костюк принесла Україні вирішальну перемогу в матчі плей-офф Кубка Біллі Джин Кінг проти Японії. Вона переграла Моюку Учідзіму з рахунком 6:0, 6:3. Таким чином українки повели у грі 3:0 та гарантували собі загальну перемогу.

Раніше Марта Костюк виграла у Місакі Дої - 7:6, 6:4, а Катерина Завацька здолала Моюку Учідзіму - 7:6 (7:3), 6:2.

Кубок Біллі Джин Кінг

Токіо, Японія

Плей-офф

Японія - Україна 0:3

Марта Костюк (Україна) - Місакі Дої (Японія) 7:6, 6:4

Катерина Завацька (Україна) - Моюка Учідзіма (Японія) 7:6 (7:3), 6:2

Костюк – Учідзіма 6:0, 6:3

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