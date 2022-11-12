Українські тенісистки перемогли Японію у Кубку Біллі Джин Кінг
12 листопада у Токіо збірна України з тенісу здолала Японію у Кубку Біллі Джин Кінг
Про це повідомляє Еспресо.TV.
12 листопада Марта Костюк принесла Україні вирішальну перемогу в матчі плей-офф Кубка Біллі Джин Кінг проти Японії. Вона переграла Моюку Учідзіму з рахунком 6:0, 6:3. Таким чином українки повели у грі 3:0 та гарантували собі загальну перемогу.
Раніше Марта Костюк виграла у Місакі Дої - 7:6, 6:4, а Катерина Завацька здолала Моюку Учідзіму - 7:6 (7:3), 6:2.
Кубок Біллі Джин Кінг
Токіо, Японія
Плей-офф
Японія - Україна 0:3
Марта Костюк (Україна) - Місакі Дої (Японія) 7:6, 6:4
Катерина Завацька (Україна) - Моюка Учідзіма (Японія) 7:6 (7:3), 6:2
Костюк – Учідзіма 6:0, 6:3
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