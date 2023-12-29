Українські військові без втрат відбили позицію на Авдіївському напрямку. Відео
Сили оборони продовжують боронити Україну проти російських терористів
Про успіх на Авдіївському напрямку повідомили у Сухопутних військах.
Військові поділились кадрами, як 4 українських піхотинці відбили раніше втрачену позицію на Авдіївському напрямку.
"В результаті двох окупантів знищено, ще четверо поповнили наш обмінний фонд. З нашої сторони без втрат. Працює 2 Механізований батальйон Президентської бригади", - йдеться у повідомленні.
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