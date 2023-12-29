Українські військові без втрат відбили позицію на Авдіївському напрямку. Відео

Про успіх на Авдіївському напрямку повідомили у Сухопутних військах.

Військові поділились кадрами, як 4 українських піхотинці відбили раніше втрачену позицію на Авдіївському напрямку.

"В результаті двох окупантів знищено, ще четверо поповнили наш обмінний фонд. З нашої сторони без втрат. Працює 2 Механізований батальйон Президентської бригади", - йдеться у повідомленні.